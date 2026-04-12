Улберг нокаутира Прохазка и грабна титлата в полутежка категория

Карлос Улберг записа един от най-впечатляващите нокаути в UFC, като успя да се саморазправи с Иржи Прохазка още в първия рунд, въпреки че контузи коляното си в началото на битката им. Новозеландецът постигна този успех в главния двубой на събитието UFC 327, което се проведе в Маями по-рано днес. Страхотното представяне му донесе и бонус от 100 000 долара.

Още на старта на дуела Улберг стъпи накриво и коляното му поддаде, а Прохазка го връхлетя в опит да го сломи. С крачка назад и ляво кроше в същия момент Улберг удари съперника си точно по брадичката и чехът се сгромоляса. След това Улберг продължи с граунд-еунд-паунд, което доведе до края на битката.

“Коляното ми поддаде. Никога не съм се отписвал. Имах нужда от само един удар и ето, че го пласирах. Сега трябва да си оправя коляното, но съм шампион. Крал Карлос, бейби! Казах ви, че всичко ще се промени! Аз съм новия крал на дивизията!”

Ето пък как коментира двубоя бившият шампион Иржи Прохазка.

“Мамка му, случи се. Почувствах, че ми е жал за него, почувствах милост. Това е един от най-големите ми уроци. Този двубой беше в ръцете ми. Аз изпуснах шанса, понеже видях, че е контузен. Ще се върна. Животът е за това, да се учиш и да се върнеш по-добър”

Ето как се развиха и останалите битки:

Пауло Коста победи Азамат Мурзаканов с КО, Рунд 2

Пауло Коста нокаутира руснак пред Доналд Тръмп

Джош Хокит победи Къртис Блейдс с единодушно съдийско решение

Доминик Рейес победи Джони Уокър с неединодушно съдийско решение

Къб Суонсън победи Нейт Лендуеър с ТКО, Рунд 1

Арън Пико победи Патрисио Питбул с единодушно съдийско решение

Кевин Холанд победи Ранди Браун с единодушно съдийско решение

Матеуш Гамрот победи Естебан Рибович със събмишън, Рунд 2

Татяна Суарес победи Лупи Гудинес със събмишън, Рунд 2

Крис Падия - Маркел Медерош - равенство

Висенте Луке победи Келвин Гастелъм със събмишън, Рунд 1