  Елена Рибакина и Коко Гоф са четвъртфиналистки в Щутгарт

Елена Рибакина и Коко Гоф са четвъртфиналистки в Щутгарт

  • 16 апр 2026 | 22:17
Елена Рибакина и Коко Гоф са четвъртфиналистки в Щутгарт

Първите две поставени в схемата Елена Рибакина (Казахстан) и Коко Гоф (САЩ) се класираха за четвъртфиналите на  турнира на клей в Щутгарт с награден фонд над 1 милион евро.

Номер 1 в схемата и шампионка от Откритото първенство на Австралия Рибакина победи Диана Шнайдер (Русия) с 6:3, 6:4. На четвъртфиналите тя ще играе срещу победителката от късния двубой между Лейла Фернандес (Канада) и Зейнеп Сьонмез (Турция).

Рибакина триумфира в Щутгарт през 2024 година.

Номер 2 в схемата Коко Гоф елиминира рускинята Людмила Самсонова със 7:5, 6:1. В спор за място на полуфиналите тя ще срещне седмата поставена Каролина Мухова (Чехия), която надделя над Елизе Мертенс (Белгия) с 1:6, 6:3, 6:0.

Шестата поставена и номер 9 в света Мира Андреева победи Алиша Паркс със 7:6(3), 6:3 и си осигури четвъртфинален сблъсък с шампионката от "Уимбълдън" Ига Швьонтек. Рускинята, която спечели турнира в Линц миналия уикенд, елиминира вчера защитаващата титлата Елена Остапенко, вече е спечелила и шестте си мача на клей досега тази година.

Паркс водеше с 6:5, преди 18-годишната Андреева да се пребори и да вземе първия сет с тайбрек. Американката, която имаше седем двойни грешки в мача срещу две на рускинята, също направи брейк във втория сет, но не успя да задържи преднината си и загуби мача.

Полкинята Швьонтек, трета поставена, която тази година се стреми към пета титла от Откритото първенство на Франция, започна сезона си на клей с победа с 6:2, 6:3 над представителката на домакините Лаура Зигемунд в сряда. 

Чехкинята Линда Носкова също достигна до четвъртфиналите след успех над Екатерина Александрова (Русия) с 6:1, 6:1, а следващата й съперничка е номер 4 Елина Свитолина (Украйна).

