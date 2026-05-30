Гледайте гладиаторските битки от SENSHI 31 в Пловдив
Александър Василев загуби финала на двойки на тенис турнира в Куршумлийска баня

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев загуби заедно с партньора си Стефан Попович финала на двойки във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF в Куршумлийска баня.

19-годишният българин, който се класира за финала на сингъл по-рано през деня, и сърбинът отстъпиха пред третата поставена двойка Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада) с 1:6, 5:7.

Василев и Попович бяха доминиране в първия сет, в който допуснаха два пробива и взеха само един гейм на собствен сервис.

Във втората част българинът и сърбинът поведодаха с 3:0, а след това и с 5:2, като имаха чудесна възможност да пратят мача в решителен дълъг тайбрек. Двойката обаче загуби следващите пет поредни гейма и целия мач.

