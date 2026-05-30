Арина Сабаленка с лесна победа над Дария Касаткина

Водачката в ранглистата на WTA Арина Сабаленка отново е във втората седмица на турнира по тенис „Ролан Гарос“, след като за час и 17 минути преодоля австралийката Дария Касаткина в третия кръг с 6:0, 7:5. Така Сабаленка отива в 4-ия кръг и там ще се изправи срещу японката Наоми Осака, която трябваше да се бори три часа срещу 19-годишната американка Ива Йович за успеха в три сета със 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Първата част на мача на Сабаленка беше с ритъма и времето на кратка тренировка, като състезателката от Беларус спечели за 24 минути, след като направи три пробива. Втората част обаче започна с нейна грешка и спечелено подаване от Касаткина, кояко дръпна с 2:0. Сабаленка вложи много физически сили и изравни, като този баланс се запази до 5:5. Но накрая успешни атаки и мощен форхенд й помогнаха да вземе пробив и мача от втората възможност.

