  Каспер Рууд спаси два мачбола и обърна Томи Пол, Зверев също продължава напред

  • 30 май 2026 | 02:35
Каспер Рууд направи впечатляващ обрат от два сета пасив и спаси два мачбола, за да надделее над Томи Пол, запазвайки живи надеждите си за титла от "Ролан Гарос".

Двукратният финалист в турнира преодоля поставения под номер 24 американец с 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(4), 7:5 след четири часа и 43 минути игра на корт „Сюзан Ленглен“. Рууд, който е 15-и в схемата, отрази два поредни мачбола при свой сервис при резултат 4:5 в четвъртия сет.

„Точно за такива битки тренираш усилено“, заяви Рууд. - Да изоставаш с 0:2 сета не е приятно, но е възможност да се върнеш в мача. Просто си казах: „Сет за сет и ще видим какво ще стане“.“

При първия мачбол на Пол американецът пропусна форхенд по правата. След това, при 30:40, Рууд сервира към форхенда на Пол, а миналогодишният четвъртфиналист изпрати ретура си в мрежата. Пол не успя да пробие сервиса на Рууд, което се оказа ключов в този мач от третия кръг.

29-годишният американец реализира едва две от своите 14 възможности за пробив, докато Рууд оползотвори и трите си шанса. Норвежецът постигна решаващ пробив при 6:5 в последния сет, за да си осигури победата.

„Може би това е единственото нещо, което мога да посоча от статистиката като ключ към победата ми“, коментира Рууд относно разликата в реализираните точки за пробив.

Рууд, който е в долната половина на схемата, ще се изправи срещу 28-ия поставен Жоао Фонсека, който поднесе голямата изненада, отстранявайки трикратния шампион Новак Джокович в пет сета. След ранните отпадания на световния номер 1 Яник Синер и 24-кратния шампион от "Големия шлем" Джокович, Рууд се нарежда сред фаворитите за спечелване на първата си „мейджър“ титла. 27-годишният тенисист достигна финалите на "Ролан Гарос" през 2022 и 2023 г., като отстъпи съответно на Рафаел Надал и Новак Джокович.

Друг бивш финалист, вторият поставен Александър Зверев, продължи преследването на първата си титла от "Големия шлем", като елиминира французина Куентин Алис с 6:4, 6:3, 5:7, 6:2, избягвайки тенденцията за изненади в Париж.

Германецът, който достигна финала през 2024 г., не показа почти никакви признаци на допълнително напрежение по пътя към победата си в третия кръг.

Въпреки че Зверев загуби сервис гейма си в края на третия сет, докато Алис играеше освободено в опит да удължи мача, 24-кратният шампион на ниво ATP бързо се съвзе в четвъртия сет, за да избегне всякаква драма. Зверев реализира третия си мачбол, за да продължи напред.

Алис затрудни Зверев и по-рано тази година на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Маями, където германецът спечели със 7:6(4), 7:6(1). Днес световният номер 3 си създаде 17 възможности за пробив, като реализира 7 от тях.

Следващият съперник на 29-годишния Зверев ще бъде „щастливият губещ“ Йеспер де Йонг. Нидерландецът успя да вземе сет на германеца на миналогодишния "Ролан Гарос".

Снимки: Imago

