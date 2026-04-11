Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на турнира WTA 500 в Щутгарт

Първата ракета на България Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей WTA 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под №5 в схемата на пресявките българка победи Амандин Хесе (Франция) с 6:1, 6:4 за 66 минути на корта.

Томова спечели първите пет гейма в мача по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи пробив в деветия гейм и в следващия затвори двубоя с първия си мачбол.

В спор за място в основната схема тя ще играе утре срещу номер 2 в схемата на квалификации Алиша Паркс (САЩ). Двете не са играли една срещу друга до момента.