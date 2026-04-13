Вики Томова влезе като „щастлива губеща“ в основната схема в Щутгарт

Първата ракета на България Виктория Томова влезе като "щастлива губеща" в основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей WTA 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Томова, която записа победа и загуба в квалификациите, ще излезе по-късно тази вечер срещу представителката на домакините Лаура Зигемунд.

Българката има една победа над германката - на четвъртфиналите на турнира в Рабат (Мароко) на клей през 2024 година с 6:4, 6:3.

При евентуален успех на старта Томова ще играе във втория кръг срещу номер 3 в схемата Ига Швьонтек (Полша).

Снимки: Imago