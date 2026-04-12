Американка спря Томова в Щутгарт

Първата ракета на България Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под номер 5 в пресявките Томова отстъпи пред втората в схемата и 93-а в световната ранглиста Алиша Паркс (САЩ) с 4:6, 2:6. Срещата продължи 66 минути.

Първият сет беше решен от единствен пробив в полза на американката в десетия гейм. Томова поведе с 2:0 във втората част, но загуби шест поредни гейма, а с това и срещата.

В първия кръг на квалификациите българката победи Амандин Хесе (Франция) с 6:1, 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Imago