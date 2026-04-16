  Швьонтек стигна четвъртфиналите в Щутгарт

  • 16 апр 2026 | 02:55
  • 498
  • 0
Швьонтек стигна четвъртфиналите в Щутгарт

Двукратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей УТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под номер 3 в схемата полякиня победи представителката на домакините Лаура Зигемунд с 6:2, 6:3 за 90 минути на корта. За Швьонтек, която триумфира в Щутгарт през 2022 и 2023 година, това беше първи мач под ръководството на новия й треньор Франсиско Роиг.

Полската тенисистка направи пет пробива в двубоя, но и два пъти загуби подаването си. В следващия кръг тя ще срещне победителката от двубоя между номер 6 Мира Андреева (Русия) и Алиша Паркс (САЩ).

Андреева преодоля изоставане от 1:4 в третия сет и със серия от пет поредни гейма надделя над защитаващата титлата си Елена Остапенко (Латвия) с 5:7, 6:2, 6:4 за 2 часа и 22 минути.

Рускинята ще играе за място на четвъртфиналите американската квалификантка Алиша Паркс, която победи с 6:4, 6:2 германката Нома Ноха Акуге.

Андреева спечели единствената си предишна среща с Паркс с 6:0, 6:1 в първия кръг на Откритото първенство на САЩ през миналата година.

Турската квалификантка Зейнеп Сьонмез записа лично и национално историческо постижение, след като спечели с 6:2, 6:2 над поставената под номер 5 и осма в света Джазмин Паолини (Италия) само за 75 минути. Резултатът беше не само първата победа в кариерата на 23-годишната тенисистка срещу представителка от топ 10 на световната ранглиста, но и първи път, когато турска тенисистка побеждава съперничка от топ 10.

В следващия кръг Сьонмез ще играе с канадката Лейла Фернандес.

Чехкинята Линда Носкова също продължава напред, след като елиминира Шуай Чжан (Китай) с 5:7, 6:1, 6:4 за час и 43 минути.

В късния мач четвъртата в схемата Елина Свитолина (Украйна) разгроми представителката на домакините Ева Лисс 6:1, 6:0.

Още от Тенис

Мария Шарапова започва подкаст

Мария Шарапова започва подкаст

  • 15 апр 2026 | 20:42
  • 2472
  • 10
Братът на Анди Мъри прекрати кариерата си

Братът на Анди Мъри прекрати кариерата си

  • 15 апр 2026 | 20:29
  • 1794
  • 0
Нестеров се класира за втория кръг в Монастир

Нестеров се класира за втория кръг в Монастир

  • 15 апр 2026 | 19:32
  • 665
  • 0
Алкарас приключва в Барселона поради контузия

Алкарас приключва в Барселона поради контузия

  • 15 апр 2026 | 18:58
  • 7168
  • 1
Бен Шелтън е четвъртфиналист в Мюнхен

Бен Шелтън е четвъртфиналист в Мюнхен

  • 15 апр 2026 | 18:21
  • 692
  • 0
Някой трябва да развали купона на Синер и Алкарас

Някой трябва да развали купона на Синер и Алкарас

  • 15 апр 2026 | 16:10
  • 892
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 77869
  • 555
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 38649
  • 61
Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

  • 15 апр 2026 | 22:20
  • 96700
  • 682
Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

  • 15 апр 2026 | 22:39
  • 29088
  • 26
ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

  • 15 апр 2026 | 19:55
  • 45580
  • 172
Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

  • 15 апр 2026 | 21:09
  • 16693
  • 5