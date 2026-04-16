Швьонтек стигна четвъртфиналите в Щутгарт

Двукратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей УТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Mirra Andreeva continues to shine on the clay, and defeats defending champion Ostapenko 5-7, 6-2, 6-4. #PorscheTennis pic.twitter.com/kNr1mYGOhK — wta (@WTA) April 15, 2026

Поставената под номер 3 в схемата полякиня победи представителката на домакините Лаура Зигемунд с 6:2, 6:3 за 90 минути на корта. За Швьонтек, която триумфира в Щутгарт през 2022 и 2023 година, това беше първи мач под ръководството на новия й треньор Франсиско Роиг.

Полската тенисистка направи пет пробива в двубоя, но и два пъти загуби подаването си. В следващия кръг тя ще срещне победителката от двубоя между номер 6 Мира Андреева (Русия) и Алиша Паркс (САЩ).

Андреева преодоля изоставане от 1:4 в третия сет и със серия от пет поредни гейма надделя над защитаващата титлата си Елена Остапенко (Латвия) с 5:7, 6:2, 6:4 за 2 часа и 22 минути.

Рускинята ще играе за място на четвъртфиналите американската квалификантка Алиша Паркс, която победи с 6:4, 6:2 германката Нома Ноха Акуге.

Андреева спечели единствената си предишна среща с Паркс с 6:0, 6:1 в първия кръг на Откритото първенство на САЩ през миналата година.

Турската квалификантка Зейнеп Сьонмез записа лично и национално историческо постижение, след като спечели с 6:2, 6:2 над поставената под номер 5 и осма в света Джазмин Паолини (Италия) само за 75 минути. Резултатът беше не само първата победа в кариерата на 23-годишната тенисистка срещу представителка от топ 10 на световната ранглиста, но и първи път, когато турска тенисистка побеждава съперничка от топ 10.

В следващия кръг Сьонмез ще играе с канадката Лейла Фернандес.

Чехкинята Линда Носкова също продължава напред, след като елиминира Шуай Чжан (Китай) с 5:7, 6:1, 6:4 за час и 43 минути.

В късния мач четвъртата в схемата Елина Свитолина (Украйна) разгроми представителката на домакините Ева Лисс 6:1, 6:0.