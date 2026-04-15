Лейла Фернандес стигна втория кръг в Щутгарт

  • 15 апр 2026 | 02:42
Канадката Лейла Фернандес се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей УТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Фернандес се наложи над Александра Еала от Филипините с 6:1, 6:4 за час и 29 минути на корта, след като направи четири пробива в мача. Това беше първа среща между двете досега.

Следващата съперничка на канадката ще бъде победителката от мача между номер 5 Джазмин Паолини (Италия) и Зейнеп Сьонмез (Турция).

Участващата с "уайлд кард" Паола Бадоса (Испания) загуби в първия кръг от представителката на домакините Ева Лис с 6:2, 5:7, 4:6 за два часа и 16 минути.

Две от поставените продължават напред. Номер 7 Каролина Мухова (Чехия) елиминира Александра Саснович (Беларус) с 6:2, 6:4, а номер 8 Екатерина Александрова (Русия) се справи с Габриела Кнутсон (Чехия) с 6:2, 6:2. Белгийката Елиза Мертенс спечели срещу Ела Зайдел (Германия) с 6:3, 6:4.

Още от Тенис

На Димитров ще му се наложи да играе квалификации в Рим

Двукратният шампион Карлос Алкарас стартира с успех в Барселона

Музети и Де Минор започнаха с победи на турнира в Барселона

Зверев стартира с победа защитата на титлата си в Мюнхен

Яник Синер благодари на феновете за подкрепата в Монте Карло

Вавринка отпадна още на старта в Барселона

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Драма в 5 части! Левски излъга ЦСКА и е на финал

Ботев влетя в битките за Европа след бой в Добрич, но ще чака услуга от последния

Ето доклада на Бербатов пред спортните федерации (видео)

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

