Лейла Фернандес стигна втория кръг в Щутгарт

Канадката Лейла Фернандес се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей УТА 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Фернандес се наложи над Александра Еала от Филипините с 6:1, 6:4 за час и 29 минути на корта, след като направи четири пробива в мача. Това беше първа среща между двете досега.

Следващата съперничка на канадката ще бъде победителката от мача между номер 5 Джазмин Паолини (Италия) и Зейнеп Сьонмез (Турция).

Участващата с "уайлд кард" Паола Бадоса (Испания) загуби в първия кръг от представителката на домакините Ева Лис с 6:2, 5:7, 4:6 за два часа и 16 минути.

Две от поставените продължават напред. Номер 7 Каролина Мухова (Чехия) елиминира Александра Саснович (Беларус) с 6:2, 6:4, а номер 8 Екатерина Александрова (Русия) се справи с Габриела Кнутсон (Чехия) с 6:2, 6:2. Белгийката Елиза Мертенс спечели срещу Ела Зайдел (Германия) с 6:3, 6:4.