  Ден 7 на "Ролан Гарос": погледите са насочени към Сабаленка и Гоф

  • 30 май 2026 | 08:14
Първата седмица на “Ролан Гарос” е към края си, а днес ще се изиграят останалата част от мачовете от третия кръг. Кортовете в Париж ще предложат зрелищни тенис сблъсъци, в които световните лидери ще трябва да подпечатат билетите си за осминафиналите на турнира.

Ето какво се случи в Ден 6 на "Ролан Гарос"
При мъжете много от фаворитите вече отпаднаха и това прави турнира турнира непредвидим.Програмата започва в 12:00 часа с мача между Франсиско Серундоло и Закари Свайда, а малко по-късно на “Филип Шатрие” един срещу друг ще излязат Флавио Коболи и Лърнър Тиен.

Опитният Матео Беретини ще има за съперник Франсиско Комесана, а друг Хуан Мануел Серундоло, който изхвърли от надпреварата Яник Синер, ще премери сили с Мартин Ландалусе от Испания.

Надеждата на домакините Моиз Куаме ще се опита да надвие чилиеца Алехандро Табило, а Франсис Тиафо ще се изправи срещу Жайме Фария от Португалия.

Във вечерната сесия четвъртият поставен Феликс Оже-Алиасим ще премери сили с американеца Брандън Накашима (№31). Канадецът пази страхотни спомени от този корт, където спечели бронзов медал на Олимпийските игри през 2024 г., но Накашима е в отлична форма и ще търси изненадата.

При жените интригата е огромна. Водачката в схемата Арина Сабаленка излиза на корт „Сюзан Ленглен“ срещу опасната рускиня Дария Касаткина в един от най-очакваните мачове за деня.

Малко по-късно на централния корт „Филип Шатрие“ ще стъпи шампионката Коко Гоф, която ще има сериозен тест срещу поставената под №28 Анастасия Потапова.

Още в ранния следобед феновете ще станат свидетели на вълнуващ двубой между четирикратната шампионка от “Големия шлем” Наоми Осака и младата американска надежда Ива Йович.

Интересен ще е и двубоят между Мадисън Кийс и талантливата канадка Виктория Мбоко.

Снимки: Gettyimages

