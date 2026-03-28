Без победител във варненско дерби с шест гола

3:3 приключиха Черно море II и Олимпик в поредното варненско дерби. Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана хубав двубой. Александър Гроздев откри за Олимпик след началните 120 секунди. Георги Пасков обаче направи обрат с попадения в 8-а и 10-ата минута. В 35-ата, Никола Недков вкара третия гол за „моряците“. Юксел Алиев намали на 3:2 в края на първото полувреме. Той фиксира хикса с гол в 67-ата минута. Секунди преди това Пасков пропусна да реализира дузпа за Черно море II. Тя беше отсъдена за нарушение, извършено от Владислав Георгиев, заради което той беше отстранен с червен картон.