Иван Иванов загуби във втория си мач в Хърватия

  • 16 апр 2026 | 14:31
Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей за мъже в Дубровник (Хърватия) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който през миналия сезон спечели титлите при юношите на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ, беше елиминиран от поставения под номер 2 Давид Хорда Санчис (Испания) със 7:6(5), 1:6, 3:6 след 2:49 часа игра.

Българският тийнейджър, който е лидер в световната ранглиста до 18 години, пропиля аванс от 5:3 гейма, пропусна сетбол при 6:5 и подаване на съперника, но в последвалия тайбрек дръпна с 6:3 точки и това се оказа решаващо за изхода от първата част.

Опитният 31-годишен Санчис реагира и с две серии от по три гейма успя да изравни резултата. Третият сет започна равностойно, но след 3:2 българинът загуби четири последователни гейма, а с това и мача.

Снимки: Startphoto

