Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Капитанът на Септември (София) и бивш такъв на Славия Галин Иванов коментира напрежението, което витае на стадион "Александър Шаламанов". Ветеранът се спря пред репортерите в квартал "Овча купел", след като "белите" победиха тима на Христо Арангелов с 2:1 в среща от efbet Лига. Галин се обяви в подкрепа на феновете на славистите, който искат оставката на клубния президент Венцеслав Стефанов. Опитният футболист изрази задоволство, че е сложен край на хегемонията на Лудогорец.

"Две грешки и два гола допуснахме. Също и червения картон - много е трудно да се върнеш в мача. Много късно вкарахме гола. Мисля, че ако го бяхме вкарали по-рано можеше да вземем поне точка. Това е, ще се борим до края. Недоволството на феновете на Славия? Следя доста нещата, това недоволство не е към ръководството. Не е към ръководството, а само към един човек. Не искам да коментирам сега такива неща, не е моя работа. Аз съм в друг клуб, но подкрепям напълно феновете. Нека съм жив и здрав, ако мога да направя рекорда, който принадлежи на Георги Илиев, ще го направя. Ще е хубаво, разбира се. Но не всичко е на всяка цена. Надявам се да спечелим максимума от точки в следващите четири мача, защото изгубихме много точки и това не ни влияе добре на играта. Надявам се отборът да се спаси. Ще направим всичко каквото зависи от нас.

На терена в Драгалевци се играе малко по-трудно, не мога да преценя и аз, изглежда по-тесен, по-малък, не знам. Дано следващия мач, който играем там, да счупим този карък и да вземем три точки. Добре е, че България има нов шампион. Добре е за футбола, разбира се. Нека да има промяна, защото вече ни стана скучно. Надявам се следващата година да е друг шампионът. Виждам, че влизат богати хора във футбола, което е много добре, строят се стадиони. Това е един плюс за футбола в България, това е посоката да се върнем на европейската сцена. Послание към феновете на Славия? Благодаря им, естествено, подкрепям ги във всичко, което правят", каза Галин Иванов.