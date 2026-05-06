Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 8573
  • 4

Капитанът на Септември (София) и бивш такъв на Славия Галин Иванов коментира напрежението, което витае на стадион "Александър Шаламанов". Ветеранът се спря пред репортерите в квартал "Овча купел", след като "белите" победиха тима на Христо Арангелов с 2:1 в среща от efbet Лига. Галин се обяви в подкрепа на феновете на славистите, който искат оставката на клубния президент Венцеслав Стефанов. Опитният футболист изрази задоволство, че е сложен край на хегемонията на Лудогорец.

Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава
Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

"Две грешки и два гола допуснахме. Също и червения картон - много е трудно да се върнеш в мача. Много късно вкарахме гола. Мисля, че ако го бяхме вкарали по-рано можеше да вземем поне точка. Това е, ще се борим до края. Недоволството на феновете на Славия? Следя доста нещата, това недоволство не е към ръководството. Не е към ръководството, а само към един човек. Не искам да коментирам сега такива неща, не е моя работа. Аз съм в друг клуб, но подкрепям напълно феновете. Нека съм жив и здрав, ако мога да направя рекорда, който принадлежи на Георги Илиев, ще го направя. Ще е хубаво, разбира се. Но не всичко е на всяка цена. Надявам се да спечелим максимума от точки в следващите четири мача, защото изгубихме много точки и това не ни влияе добре на играта. Надявам се отборът да се спаси. Ще направим всичко каквото зависи от нас.

Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)
Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)

На терена в Драгалевци се играе малко по-трудно, не мога да преценя и аз, изглежда по-тесен, по-малък, не знам. Дано следващия мач, който играем там, да счупим този карък и да вземем три точки. Добре е, че България има нов шампион. Добре е за футбола, разбира се. Нека да има промяна, защото вече ни стана скучно. Надявам се следващата година да е друг шампионът. Виждам, че влизат богати хора във футбола, което е много добре, строят се стадиони. Това е един плюс за футбола в България, това е посоката да се върнем на европейската сцена. Послание към феновете на Славия? Благодаря им, естествено, подкрепям ги във всичко, което правят", каза Галин Иванов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сектор "Г" пусна специална тениска за финала, дарява част от събраните пари на Фондация ЦСКА

Сектор "Г" пусна специална тениска за финала, дарява част от събраните пари на Фондация ЦСКА

  • 6 май 2026 | 20:10
  • 1516
  • 9
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 15491
  • 27
Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)

Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)

  • 6 май 2026 | 19:54
  • 1157
  • 2
Достанич за протеста на феновете на Славия: Когато водим в резултата и не подкрепяш отбора, не е нормално

Достанич за протеста на феновете на Славия: Когато водим в резултата и не подкрепяш отбора, не е нормално

  • 6 май 2026 | 19:45
  • 2543
  • 1
Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

  • 6 май 2026 | 19:25
  • 22922
  • 57
Халф на Монтана се размина с тежка контузия

Халф на Монтана се размина с тежка контузия

  • 6 май 2026 | 19:16
  • 641
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Байерн 0:1 ПСЖ, Дембеле наказа домакините още в третата минута

Байерн 0:1 ПСЖ, Дембеле наказа домакините още в третата минута

  • 6 май 2026 | 21:56
  • 8360
  • 61
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 36956
  • 110
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 15491
  • 27
Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

  • 6 май 2026 | 19:25
  • 22922
  • 57
ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 25939
  • 94