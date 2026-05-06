Италиански щурм на "Мастърс"-а в Рим

Италианският тенис достигна нови висоти през последните години. Яник Синер се изкачи до №1 в ранглистата и спечели 28 титли на ниво ATP. Италианските мъже спечелиха три поредни титли за Купа „Дейвис“, докато жените спечелиха последните две издания на Billie Jean King Cup.

Световният №10 Лоренцо Музети изигра своята роля в успехите за Купа „Дейвис“ и се превърна в сериозна сила на върха на играта. 24-годишният тенисист, който е достигал до рекордното в кариерата си №5, се класира за няколко полуфинала в турнири от Големия шлем и достигна финала на "Мастърс" турнира в Монте Карло миналата година.

Тази седмица Музети ще поведе италианската атака заедно със Синер в Рим и е развълнуван от настоящото състояние на тениса в Италия.

„В момента чувствам, че тенисът вероятно е един от най-виралните и най-популярните спортове в света, особено в Европа и Италия“, каза Музети пред ATP Media в интервюто си преди турнира. „Мисля, че трябва да благодарим на Яник, който е №1 в света и е спечелил толкова много титли. Жасмин Паолини при жените, както и други, включително и аз.

Спечелихме три поредни титли за Купа „Дейвис“ и две за Billie Jean King Cup. Всички тези постижения и резултати, които имахме, оказаха огромно влияние върху по-младите, като ги приближиха до спорта. Вчера кортът „Пиетранджели“ беше почти пълен дори за тренировка и не мога да си представя какво ще бъде, когато турнирът започне.“

Музети е израснал в Карара, Тоскана, а след това на 13-годишна възраст се премества в Бордигера на Италианската Ривиера, за да тренира в центъра на Рикардо Пиати. Италианецът си спомня с умиление посещенията си във „Форо Италико“ като по-млад, когато е гледал Рафаел Надал, Роджър Федерер и Новак Джокович да се състезават на "Мастърс" турнира на клей.

„За мен това е наистина специално“, каза Музети за Рим. „Това винаги е място, което ме връща към детството. Това беше първият турнир, който гледах на живо. Спомням си как гледах Рафа, Федерер и Ноле да играят тук, когато идвах на този турнир с родителите си. Това е магическо място, което може много да ми помогне да се възстановя и да се опитам да се върна в перфектна форма.“

Музети достигна полуфиналите в Рим миналата година и ще се надява да възвърне тази форма през следващите две седмици. Осмият поставен е с баланс 4-3 на клей тази година, но се стреми да стане първият италиански шампион в Рим след Адриано Паната през 1976 г.

„Чувствам се на 100 процента готов да дам всичко, което имам“, каза Музети. „Разбира се, ще имам нужда от цялата подкрепа и любов от публиката. С това мисля, че мога да постигна нещо наистина важно и да се опитам да изненадам всички. Тук, в Рим, ни липсва италиански победител. Надявам се тази година той да дойде.“

Музети ще започне участието си срещу французина Джовани Мпетши Перикар или британския квалификант Джейкъб Фърнли.

Снимки: Imago