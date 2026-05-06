Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Италиански щурм на "Мастърс"-а в Рим

Италиански щурм на "Мастърс"-а в Рим

  • 6 май 2026 | 16:18
  • 281
  • 0
Италиански щурм на "Мастърс"-а в Рим

Италианският тенис достигна нови висоти през последните години. Яник Синер се изкачи до №1 в ранглистата и спечели 28 титли на ниво ATP. Италианските мъже спечелиха три поредни титли за Купа „Дейвис“, докато жените спечелиха последните две издания на Billie Jean King Cup.

Световният №10 Лоренцо Музети изигра своята роля в успехите за Купа „Дейвис“ и се превърна в сериозна сила на върха на играта. 24-годишният тенисист, който е достигал до рекордното в кариерата си №5, се класира за няколко полуфинала в турнири от Големия шлем и достигна финала на "Мастърс" турнира в Монте Карло миналата година.

Тази седмица Музети ще поведе италианската атака заедно със Синер в Рим и е развълнуван от настоящото състояние на тениса в Италия.

„В момента чувствам, че тенисът вероятно е един от най-виралните и най-популярните спортове в света, особено в Европа и Италия“, каза Музети пред ATP Media в интервюто си преди турнира. „Мисля, че трябва да благодарим на Яник, който е №1 в света и е спечелил толкова много титли. Жасмин Паолини при жените, както и други, включително и аз.

Спечелихме три поредни титли за Купа „Дейвис“ и две за Billie Jean King Cup. Всички тези постижения и резултати, които имахме, оказаха огромно влияние върху по-младите, като ги приближиха до спорта. Вчера кортът „Пиетранджели“ беше почти пълен дори за тренировка и не мога да си представя какво ще бъде, когато турнирът започне.“

Музети е израснал в Карара, Тоскана, а след това на 13-годишна възраст се премества в Бордигера на Италианската Ривиера, за да тренира в центъра на Рикардо Пиати. Италианецът си спомня с умиление посещенията си във „Форо Италико“ като по-млад, когато е гледал Рафаел Надал, Роджър Федерер и Новак Джокович да се състезават на "Мастърс" турнира на клей.

„За мен това е наистина специално“, каза Музети за Рим. „Това винаги е място, което ме връща към детството. Това беше първият турнир, който гледах на живо. Спомням си как гледах Рафа, Федерер и Ноле да играят тук, когато идвах на този турнир с родителите си. Това е магическо място, което може много да ми помогне да се възстановя и да се опитам да се върна в перфектна форма.“

Музети достигна полуфиналите в Рим миналата година и ще се надява да възвърне тази форма през следващите две седмици. Осмият поставен е с баланс 4-3 на клей тази година, но се стреми да стане първият италиански шампион в Рим след Адриано Паната през 1976 г.

„Чувствам се на 100 процента готов да дам всичко, което имам“, каза Музети. „Разбира се, ще имам нужда от цялата подкрепа и любов от публиката. С това мисля, че мога да постигна нещо наистина важно и да се опитам да изненадам всички. Тук, в Рим, ни липсва италиански победител. Надявам се тази година той да дойде.“

Музети ще започне участието си срещу французина Джовани Мпетши Перикар или британския квалификант Джейкъб Фърнли.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Елизара Янева отпадна на WTA 125 в Истанбул, но ще запише ново рекордно класиране

Елизара Янева отпадна на WTA 125 в Истанбул, но ще запише ново рекордно класиране

  • 6 май 2026 | 12:31
  • 437
  • 0
Гоф, Швьонтек и други топ тенисистки подкрепят Сабаленка и обмислят бойкот

Гоф, Швьонтек и други топ тенисистки подкрепят Сабаленка и обмислят бойкот

  • 6 май 2026 | 10:25
  • 6165
  • 4
Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

  • 6 май 2026 | 08:45
  • 1784
  • 1
28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

  • 6 май 2026 | 08:35
  • 1115
  • 0
Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

  • 5 май 2026 | 16:58
  • 14398
  • 21
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

  • 5 май 2026 | 16:08
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 10591
  • 46
11-те на Славия и Септември (Сф)

11-те на Славия и Септември (Сф)

  • 6 май 2026 | 16:21
  • 2025
  • 6
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 8559
  • 16
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 31702
  • 208
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 34297
  • 43
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 4204
  • 1