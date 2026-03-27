Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Иван Иванов е полуфиналист в Испания

  • 27 март 2026 | 14:23
  • 475
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за мъже в Тарагона (Испания).

Водачът в световната ранглиста за юноши имаше нужда от само 67 минути, за да елиминира ветерана Оскар Гутиерес (Испания) с 6:2, 6:1.

За разлика от предишните два кръга, този път Иванов не срещна никакви трудности по пътя към победата. Той проби подаването на съперника си още на старта на мача, а след 3:2 в първия сет спечели седем поредни гейма, с които бързо отказа съперника си.

За национала това е трети турнир през 2026-а, в който достига полуфинал. Негов съперник в събота ще бъде Павел Лагутин (Русия).

Следвай ни:

Снимки: Imago

