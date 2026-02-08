Иван Иванов не успя да се пребори за сет срещу Колиньон

Иван Иванов отстъпи с 0:2 сета пред Рафаел Колиньон в последния четвърти мач от двубоя между България и Белгия за класиране на най-високото ниво на Световната група на Купа "Дейвис".

В отделните части първата ракета на белгийците, поставен под номер 72 в световната ранглиста, се наложи с 6:2, 6:2 за 53 минути игра в зала "Колодрума" в Пловдив.

Още преди тази среща гостите от Белгия си бяха осигурили крайния успех в сблъсъка, след като взеха и двете срещи на сингъл в съботния ден, а по-рано днес постигнаха победа и в мача на двойки.

Така белгийците, които са водени от своя капитан Стив Дарси, а през миналата година достигнаха до полуфиналите в турнира за Купа "Дейвис", завършват срещата с 4-0 победи.

За България пък това бе исторически първи плейофен мач за влизане в Световната група на неофициалното световно отборно първенство за мъже. След поражението тимът, воден от капитана Валентин Димов, ще играе бараж за запазването на мястото си в Световната група I през септември 2026 година.

