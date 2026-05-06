  Диа Евтимова е четвъртфиналистка на двойки в САЩ

Диа Евтимова е четвъртфиналистка на двойки в САЩ

Диа Евтимова е четвъртфиналистка на двойки в САЩ

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

39-годишната софиянка и Елена-Теодора Кадар (Румъния) се наложиха на старта над американките Самър и Ясмин Айш с 6:2, 6:2 само за 63 минути игра.

В спор за достигане до полуфиналите Евтимова и Кадар ще се изправят срещу Таиса Грана Педрети (Бразилия) и Ноелия Себайос Мелгар (Боливия).

Българката и румънката спечелиха в тандем титлата на друг турнир от веригата на Международната федерация ITF в САЩ в края на октомври 2025 година.

В надпреварата на сингъл в Бока Ратон ще участва още една българка - Гергана Топалова, която е поставена под номер 2 в схемата.

