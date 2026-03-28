Иван Иванов надви руснак и е на финал в Тарагона

  • 28 март 2026 | 15:20
Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов се класира за финала на сингъл на международния турнир за мъже в Тарагона (Испания).

Водачът в световната ранглиста за юноши победи Павел Лагутин (Русия) с 6:3, 3:6, 6:2 в полуфинален мач, продължил два часа и половина. За него това е трети финал на турнир на ITF за мъже от началото на тази година.

Иван Иванов е полуфиналист в Испания

След разменени ранни пробиви в първия сет Иванов спечели три последователни гейма за 5:2 и логично поведе в резултата. Във втората част Лагутин взе три последователни гейма след 3:3, с което вкара мача в решителен трети сет. В него националът за Купа „Дейвис" направи два бързи пробива, за да вземе аванс от 4:1 и задържа преднината си до края.

Съперник на Иванов в неделния финал ще бъде победителят от мача Марсел Желински (Полша) и Алекс Марти Пухолрас (Испания).

Синер пречупи Зверев и си гарантира втори финал тази година

