Спартак (Варна) 1:0 Добруджа, гол на Шанде

Спартак (Варна) и Добруджа играят при 1:0 в двубой от 33-тия кръг на efbet Лига. Шанде откри резултата в 33-тата минута.

Двата отбора се намират в опасната зона на класирането и днешният сблъсък може да се окаже много важен в борбата за оцеляване. "Соколите" заемат 14-ото място със своите 27 точки, а с една по-малко добричлии се намират на предпоследната позиция в таблицата.

Варненци стартираха плейофната фаза със загуби от Берое и Ботев (Враца), а тимът на Ясен Петров отстъпи последователно на Монтана и Локомотив (София).

В 15-ата минута Вашко Оливейра засече центриране от десния фланг, но ударът му с глава не намери очертанията на вратата. Десет по-късно шут на Матеус Леони от дистанция профуча над целта.

В 30-ата минута стражът на "соколите" не се намеси по най-добрия начин след балонно центриране в наказателното поле, а това позволи на Венци Керчев да подаде към Оливейра, чийто изстрел обаче премина встрани от десния страничен стълб.

Домакините откриха резултата още с първата си ситуация пред противниковата врата. Ангел Грънчов пусна страхотно извеждащо подаване към Шанде, който се озова очи в очи с Григоров и хладнокръвно го прехвърли - 1:0 за Спартак.

Добруджа имаше отлична възможност бързо да възстанови равенството, но ударът на Бубакар Хане от малък ъгъл се отби в лявата греда.

Стартови състави:

Спартак (Варна): 1. Педро Виктор, 20. Деян Лозев, 44. Ангел Грънчов, 5. Димо Кръстев, 2. Борис Иванов, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 10. Жота Лопеш, 21. Шанде, 90. Георг Стояновски, 9. Цветелин Чунчуков;

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 72. Вашко Оливейра, 22. Джонатан Куеро, 37. Венцислав Керчев, 35. Ди Матео Ловрич, 82. Диого Ресурейсао, 77. Матеус Леони, 10. Томаш Силва, 11. Бубакар Хане, 98. Ивайло Михайлов.

Снимки: Startphoto