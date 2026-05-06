Алтмайер ще срещне Зверев във втория кръг в Рим

Германецът Даниел Алтмайер ще се изправи срещу сънародника си и втори поставен Александър Зверев във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро.

Алтмайер се наложи на старта над китаеца Чжъчжън Чжан след обрат с 4:6, 7:6(3), 6:4 за два часа и 25 минути, за да си осигури мач със Зверев, който почива в първия кръг.

Аржентинецът Себастиан Баес ще играе срещу деветия в схемата Александър Бублик от Казахстан, след като преодоля Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:3, 7:6(8).

Още един германец Ян-Ленард Щруф победи Франсиско Комесана (Аржентина) с 6:2, 6:4 и във втория кръг ще има за противник 11-ия поставен Иржи Лехечка (Чехия).

В други по-интересни срещи от първия кръг на надпреварата в Рим чехът Вит Копжива надделя над унгареца Фабиан Мароган с 6:3, 6:3 и очаква двубой с Юго Юмбер (Франция), босненецът Дамир Джумхур отстрани французина Адриан Манарино с 6:4, 6:0 и ще се изправи срещу Лърнър Тиен (САЩ) в следващия етап, а Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) надви Александър Мюлер от Франция със 7:5, 6:3.

Успех на старта записаха още Яник Ханфман от Германия, който елиминира поляка Хуберт Хуркач след обрат с 6:7(3), 7:6(2), 6:2 и му предстои среща с италианеца Лучано Дардери, докато руснакът Александър Шевченко се справи с Камило Уго Карабели (Аржентина) с 6:3, 4:6, 7:6(5).

Следвай ни:

Снимки: Imago