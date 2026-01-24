Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Иван Иванов е на финал в Манакор

Иван Иванов е на финал в Манакор

  24 яну 2026 | 16:22
  • 600
  • 0
Иван Иванов е на финал в Манакор

Иван Иванов продължава силното си начало на сезона и се класира за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 000 долара.

Националът на България за „Купа Дейвис“ победи на полуфиналите петия в схемата и номер 494 в световната ранглиста Джак Лодж (Белгия) със 7:5, 6:4. Двубоят продължи час и 42 минути.

Иван Иванов детронира шампиона от миналата седмица в Манакор и се класира на полуфинал
Иван Иванов детронира шампиона от миналата седмица в Манакор и се класира на полуфинал

Световният шампион при юношите за 2025-а сервира изключително стабилно, реализира седем аса и допусна само един пробив на собствено подаване.

Иванов поведе с 4:2 в първия сет, позволи на съперника да изравни до 4:4, но с решителен пробив в 12-ия гейм затвори частта при 7:5. Вторият сет се развиваше гейм за гейм до 5:4 в полза на българина, който изпусна първия си мачбол, но при втората възможност сложи точка на спора.

В битка за титлата утре Иванов ще се изправи срещу победителя от двубоя между руснаците Ярослав Демин и Павел Лагутин.

855-ият в световната ранглиста при мъжете Иванов продължава възходящия си поход в Манакор, след като по-рано този месец отново достигна до финал на турнир от същия ранг.

