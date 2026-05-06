Виктория Велева се класира за втория кръг в Италия

Виктория Велева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Преминалата през пресявките Велева се справи с друга квалификантка Мария Масианская (Русия) с 0:6, 7:6(6), 6-2 за два часа и 50 минути игра.

Във втория кръг българката ще играе срещу румънката Оана Джорджета Симион.

Преди това Виктория Велева достигна и до четвъртфиналите в надпреварата на двойки, където си партнира с чехкинята Летисия Пулхартова.

Друга българка - Денислава Глушкова, поставена под номер 7, отпадна на старта на сингъл и на двойки.

Глушкова в тандем с Мария Йемшанова (Украйна) отстъпиха пред италианките Илари Пистола и Ноеми Ла Канина със 7:5, 4:6, 4-10 в среща, продължила два часа и две минути игра.

