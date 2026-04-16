  3. Бойко Борисов: Гонзо и футболните деятели да се съберат и да решат как да имаме силен национален отбор

Бойко Борисов: Гонзо и футболните деятели да се съберат и да решат как да имаме силен национален отбор

  • 16 апр 2026 | 11:24
  • 1037
  • 4

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сподели, че президентът на футболния съюз Георги Иванов и футболните деятели трябва да намерят начин да имаме силен национален отбор. Борисов е категоричен, че политиците не могат да се месят в спорта, а единствено да помагат. Днес лидерът на ГЕРБ посети стадион „Българска армия“, който се строи с частни средства.

6 Бойко Борисов посети новия стадион на ЦСКА

„Гонзо и футболните деятели трябва да се съберат и да решат как да имаме силен национален отбор. Ние, политиците трябва да помагаме на спорта, но не и да се месим. Помогнахме за две трибуни на Лудогорец, когато отборът влезе в европейските турнири. Левски последно искаха от държавна собствеността да стане общинска. Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча. Прехвърлихме я на общината. Няма да избягам от отговорността или обичта си към Левски. Радвам се на привържениците на ЦСКА за това, което виждам зад себе си. Неслучайно дойдох тук. Можеше спокойно да отида на Лаута или на стадиона на Ботев, където всичко е зависело от мен.

Бях впечатлен, че левскарите ръкопляскаха на агитката на ЦСКА, когато те изобразиха Димитър Пенев по време на последното дерби. Над футбола стои единствено човекът и човешкото отношение.

