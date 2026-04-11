  3. Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

  • 11 апр 2026 | 15:55
Испанското издание "Кодро" определи топ 50 на най-великите в историята на българския футбол. На върха на класацията се нареди носителят на "Златната топка" Христо Стоичков. Втори остана легендата на Левски Георги Аспарухов – Гунди, а трети е бившият голмайстор на ЦСКА, Байер, Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Монако Димитър Бербатов.

Топ 10 допълват пловдивската знаменитост Христо Бонев, легендарният плеймейкър Красимир Балъков, героят от "Парк де Пренс" Емил Костадинов, Петър Жеков – Вълшебния стрелец, рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров, железният Трифон Иванов и славният бранител и стратег Димитър Пенев.

В подножието на десетката заеха позиция Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Любослав Пенев, Александър Шаламанов и Наско Сираков. Сред петдесетте се нареди и един действащ наш футболист – крилото на ПАОК Кирил Десподов. 29-годишният национал е под номер 49, изпреварвайки бившия нападател на Ювентус, Фиорентина и Манчестър Сити Валери Божинов.

