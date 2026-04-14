  • 14 апр 2026 | 14:31
Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

Треньорът на националния отбор на България по минифутбол - Николай Михов, е получил инсулт. Неприятната новина съобщиха днес от Българска Асоциация Минифутбол на своята официална страница във Фейсбук.

Sportal.bg публикува без редакторска намеса информацията на БА Минифутбол:

“УШИ, С ТЕБ СМЕ!

Приятели, днес поводът да ви известим, е една тъжна новина.

Треньорът на националния отбор по минифутбол Николай Михов е получил инсулт – тежко здравословно състояние, което изисква спешна медицинска намеса и последващо възстановяване.

Инсултът е сериозно изпитание, което променя живота за секунди. Но ако има човек, който знае как да се изправя срещу трудностите, това е Николай Михов. През годините той не просто ръководеше отбора – той изграждаше характери, вдъхновяваше играчи и показваше какво означава да бъдеш истински боец”.

