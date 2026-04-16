Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

  • 16 апр 2026 | 09:19
Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

В днешния 16-и април (четвъртък) ще се изиграят и четирите реванша, които ще определят участниците в 1/2-финалната фаза от третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите.

Преди седмица по-голямата част от отборите взеха солиден аванс и сега предстои да разберем дали ще видим велики обрати, или ще се изиграят мачове за протокола.

Солидни победи почти предопределиха полуфиналистите в Лигата на конференциите
Солидни победи почти предопределиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Двубоите ще се изиграят в два часови диапазона, като първият мач стартира в 19:45 часа българско време. В него палачът на родния Левски от плейофите на надпреварата АЗ Алкмаар приема Шахтьор (Донецк), като украинците разбиха нидерландците с 3:0 и сега в “страната на лалетата” обратът изглежда на границата на невъзможното.

Шахтьор (Д) разкъса АЗ Алкмаар за 10 минути
Шахтьор (Д) разкъса АЗ Алкмаар за 10 минути

Другите три срещи стартират в 22:00 часа, а участникът в 1/2-финалите от последните три години Фиорентина също ще трябва да се бори с наглед невъзможното, тъй като има да наваксва изоставане от 0:3 срещу миналогодишния носител на ФА Къп Кристъл Палас.

Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон
Кристъл Палас почти реши битката с Фиорентина още в Лондон

На границата на фантастиката, за съжаление, ще бъде и да видим българско представителство във финалната четворка, тъй като миналата седмица Райо Валекано разби АЕК на Мартин Георгиев с 3:0 и реваншът в Атина изглежда повече от протоколен.

АЕК отнесе три гола на "Вайекас", Мартин Георгиев не игра
АЕК отнесе три гола на "Вайекас", Мартин Георгиев не игра

Бившият отбор на Тодор Неделев Майнц 05 също има комфортен аванс от 2:0 срещу Страсбург, като този двубой изглежда към момента единственият с малко повече интрига и възможност за обрат.

Майнц 05 продължава да впечатлява в Европа
Майнц 05 продължава да впечатлява в Европа

Въпреки всичко този етап от турнира е достатъчно напреднал и случайни отбори тук няма, което означава, че всякакви сценарии са възможни. Какво точно ще излезе от тях, остава да разберем около полунощ българско време, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на всичко в реално време.

Още от Футбол свят

Кейн е безкомпромисен срещу Реал

Кейн е безкомпромисен срещу Реал

  • 16 апр 2026 | 03:44
  • 3635
  • 0
Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

Реал възропта срещу съдията и през телевизията си

  • 16 апр 2026 | 02:25
  • 3230
  • 14
Арбелоа изригна срещу съдийството

Арбелоа изригна срещу съдийството

  • 16 апр 2026 | 01:45
  • 13284
  • 42
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 55022
  • 68
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 110451
  • 590
Роналдо и компания с поредна победа и нова стъпка към титлата

Роналдо и компания с поредна победа и нова стъпка към титлата

  • 15 апр 2026 | 23:08
  • 11529
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 110451
  • 590
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 55022
  • 68
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 3346
  • 6
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 4335
  • 7
Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

Нов голям провал на Лудогорец - титлата вече изглежда мираж

  • 15 апр 2026 | 22:20
  • 110570
  • 732
Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

Героят на Арда "наказа" Лудогорец и обяви Левски за шампион

  • 15 апр 2026 | 22:39
  • 39758
  • 34