Време за четвъртфиналните реванши в ЛК

В днешния 16-и април (четвъртък) ще се изиграят и четирите реванша, които ще определят участниците в 1/2-финалната фаза от третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите.

Преди седмица по-голямата част от отборите взеха солиден аванс и сега предстои да разберем дали ще видим велики обрати, или ще се изиграят мачове за протокола.

Двубоите ще се изиграят в два часови диапазона, като първият мач стартира в 19:45 часа българско време. В него палачът на родния Левски от плейофите на надпреварата АЗ Алкмаар приема Шахтьор (Донецк), като украинците разбиха нидерландците с 3:0 и сега в “страната на лалетата” обратът изглежда на границата на невъзможното.

Другите три срещи стартират в 22:00 часа, а участникът в 1/2-финалите от последните три години Фиорентина също ще трябва да се бори с наглед невъзможното, тъй като има да наваксва изоставане от 0:3 срещу миналогодишния носител на ФА Къп Кристъл Палас.

На границата на фантастиката, за съжаление, ще бъде и да видим българско представителство във финалната четворка, тъй като миналата седмица Райо Валекано разби АЕК на Мартин Георгиев с 3:0 и реваншът в Атина изглежда повече от протоколен.

Бившият отбор на Тодор Неделев Майнц 05 също има комфортен аванс от 2:0 срещу Страсбург, като този двубой изглежда към момента единственият с малко повече интрига и възможност за обрат.

Въпреки всичко този етап от турнира е достатъчно напреднал и случайни отбори тук няма, което означава, че всякакви сценарии са възможни. Какво точно ще излезе от тях, остава да разберем около полунощ българско време, а Sportal.bg ще ви предложи да проследите развитието на всичко в реално време.