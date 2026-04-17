Страсбург помете Майнц и пренаписа историята си

Страсбург се класира за полуфиналите в Лигата на конференциите. Френският тим разгроми с 4:0 гостуващия Майнц 05 и с общ резултат 4:2 заслужи място в голямата четворка на турнира - нещо, което елзасци не бяха постигали никога в историята на европейските си участия.

Отборът на Гари О'Нийл демонстрира завидна ефективност, въпреки че беше лишен от услугите на голямата си звезда Хоакин Паникели, който е контузен. Головете за домакините вкараха Себастиан Нанаси (26'), Абдул Уатара (35'), Хулио Енсисо (69') и Емануел Емега (74'), който пропусна и дузпа.

В спор за място на финала Страсбург ще се изправи срещу Райо Валекано, който елиминира АЕК на българския национал Мартин Георгиев, въпреки че отстъпи с 1:3 в реванша в Атина.

Майнц също се стремеше към първи полуфинал в евротурнирите. Съставът на Урс Фишер направи много силна кампания в Лигата на конференциите, но не можа да отговори на агресията на Страсбург и понесе тежко поражение.

Страсбург имаше надмощие от първия съдийски сигнал и заслужено поведе в 26-ата минута с гол на Себастиан Нанаси. Шведският национал получи чудесен пас от Бен Чилуел и прати топката в мрежата.

До почивката французите реализираха и второ попадение. Негов автор стана Абдул Уатара. Той беше намерен в наказателното поле от Хулио Енсисо и преодоля стража Даниел Батц.

Майнц отправи само един удар до почивката, а след нея все така нямаше отговор за атаките на Страсбург. В 64-тата минута Доминик Коор извърши нарушение в наказателното поле на гостите, но Батц спаси удара от бялата точка на Емега. Малко по-късно Маршъл Годо подаде на празна врата на Хулио Енсисо, който опъна мрежата - 3:0.

Последния пирон в ковчега на Майнц заби Емега. Нидерландецът беше точен сглава в 74-тата минута след центриране на Енсисо и подсигури исорическия успех на своя отбор.

Следвай ни:

Снимки: Imago