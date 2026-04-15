Наредиха Ландо Норис до Доналд Тръмп и Папа Лъв XIV

  • 15 апр 2026 | 16:38
  • 544
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис попадна сред 100-те най-влиятелни личности за 2026 година в ежегодната класация на списание Time.

Британецът спечели първата си световната титла в края на сезон 2025, побеждавайки с две точки действащия четирикратен световен първенец Макс Верстапен. По този начин Норис стана 35-ия шампион в историята на Формула 1, с което попадна и в престижната класация на списание Time.

„За първи път се започнах с Ландо Норис в Маями и веднага обикнах неговата енергия. Очевидно той е много талантлив, но това, което го отличава, е колко мил, искрен и стъпил на земята е той.

„Дори с напрежението на светлините на прожекторите, той остава приземен, което е рядкост. Да го видя да става световен шампион през 2025 година беше наистина страхотно – много заслужено и толкова важен момент.

„Виждала съм го и с феновете по време на състезания и е много специално. Той отделя време да се свърже с всеки и се вижда, че това значи нещо за него. Той е много забавен, топъл и достъпен. Обичам, че той вдъхновява толкова много хора, показвайки, че можеш да работиш здраво, да стигнеш до върха и да останеш напълно верен на себе си“, пиша Парис Хилтън в биографията на Норис.

В класацията попадат още американският президент Доналд Тръмп, Папа Лъв XIV, Виктория Бекъм, Бен Стилър, Ралф Лорън, Ноа Лайлс и други.

Снимки: Gettyimages

