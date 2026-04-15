Шефът на Формула 1: Трябва да се вслушаме в думите на Макс за правилата

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали коментира новите правила, които бяха въведени в световния шампионат в началото на годината и обърна специално внимание на критиките, които те получават от страна на Макс Верстапен.

Четирикратният световен първенец е може би най-изявеният критик на новите регулации, които изискват от пилотите да внимават много повече с начина, по който използват заряда от своите хибридни системи. Всички тези негативни коментари плюс инцидента между Оливър Беарман и Франко Колапинто в Япония доведоха до преразглеждане на правилника и е вероятно да има корекции още за Гран При на Маями в началото на месец.

Решението за това ще бъде взето в началото на следващата седмица, когато ще има заседение на Комисията за Формула 1. А по думите на Доменикали ръководителите на спорта трябва да се вслушат в думите на Верстапен, когато взимат решение за потенциална промяна в правилата.

„Моите дискусии с пилотите определено са много отворени и те знаят, че мен ме е грижа за тяхното мнение. Но, разбира се, понякога има игра. Ако говорите с пилотите, които са в челото, те са доволни, защото печелят. Останалите могат да са малко отчаяни, защото харесват различен тип състезания, което аз уважавам.



„Аз им казвам да не забравят, че правим всичко, защото ние направихме правилните неща заедно. Да проявяват уважение към спорта, които даде великолепна възможност на всички нас да се израснем, да изкараме не малко пари и да се развием като личности, които в други спортове нямаше да можем да стане. Това им казах и смятам, че беше прието.



„Не ме питайте за Баланса на силите, защото ще намерите някого, който уважава другите шампионати. Смятам, че с Макс, ние си говорихме с него много пъти от самото начало. Аз разбирам неговите коментари, а той разбира по-голямата картинка. Дори днес той беше на срещи и искаше да си даде мнението. Не искам да попадам в капана, в който създавам враждебност, защото това не съм аз. Ние не искаме да виждаме нещата по този начин.



„Ще бъдем единни. Той е най-добрият пилот, той е световен шампион, многократен шампион и, разбира се, ние трябва да се вслушаме в неговите думи. Той също така осъзнава, че неговият глас има тежест и знае, че трябва да подходи с уважение към това, защото понякога хората могат да го разберат по грешен начин. А това е нещо, което ние не трябва да позволяваме да се случва“, обясни Доменикали пред motorsport.com, след което обърна внимание и на другите шампионати, които дори започнаха вече да се подиграват с Формула 1.

„Не знам дали в Англия имате такава поговорка, но в Италия хората винаги обичат да казват, че тревата на съседа им е по-зелена. Но понякога, когато отидеш от другата страна на оградата, виждаш, че това не е съвсем вярно.



„Лично аз смятам, че нашите състезания са много, много добри. Колкото повече си говорим, толкова по-добре става за спорта. Защото те са, аз казвам това, защото съм стар, но не забравям какво говоря – перлата в короната на нашия спорт. Ние трябва да защитим тази перла, както и цялата екосистема“, каза босът на Формула 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages