Време е за голямото дерби на България! Очаквания, шествия и съставите за сблъсъка - атмосферата преди ЦСКА - Левски
  ФИА: Нужно е време, за да направим промени след инцидента на Беарман

ФИА: Нужно е време, за да направим промени след инцидента на Беарман

  • 13 апр 2026 | 14:55
Председателят на комисията за състезания с едноместни болиди към ФИА Николас Томбазис коментира промените, които ръководният орган възнамерява да направи във Формула 1 след стряскащия инцидент на Оливър Беарман в Япония.

Британецът катастрофира с доста висока скорост в състезанието на „Сузука“, когато стъпи извън пистата в опита си да избегне движещия се със значително по-ниска скорост Франко Колапинто. Бързо стана ясно, че тази разлика в скоростта на двамата, официално 45 км/ч, се дължеше на факта, в тази част от пистата Колапинто зареждаше своята батерия, докато Беарман използваше своя заряд.

Веднага след финала на състезанието в Япония от ФИА обявиха, че ще направят анализ на случилото се между Беарман и Колапинто, за да нанесат корекции по правилата. А сега Томбазис обясни пред The Guardian, че тези промени ще отнемат време, за да е сигурно, че те ще са правилните и няма да доведат до увеличаване на риска.

Култард с интересна гледна точка за катастрофата на Беарман в Япония

„Всеки инцидент с висока скорост е малък шок. Да кажем, че беше очаквано, ще бъде грешно, но голямата скорост на застигане беше идентифицирана като риск. Говореше се за това, но нямаше как да действаме преди да имаме време да анализираме всички параметри.

„Когато правим прибързани промени, има риск да влошим нещата или да предизвикаме други проблеми, така че за това ни е нужно време да анализираме нещата. Ясно е, че безопасността е нашият водещ приоритет“, обясни Томбазис.

Снимки: Imago

