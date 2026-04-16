  Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
Септември (София) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой то 30-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в Драгалевци стартира в 17:00 часа, а главен съдия ще бъде Димитър Димитров.

Битката между двата отбора днес ще бъде ожесточена, тъй като и Септември, и Спартак се нуждаят от трите точки в битката за оцеляване. Вече е сигурно, че и двата тима ще бъдат в групата на отборите, които се борят за своето оставане в efbet Лига след края на редовния шампионат.

Към момента Септември е 14-ти в класирането с 25 точки. Въпреки че натрупа няколко поредни загуби, в последните два кръга столичани нямат загуба. Първо те направиха равен с Ботев (Враца), а миналия кръг победиха Славия с 1:2 и придобиха самочувствие. Септември със сигурност ще трябва да продължи с доброто си представяне, ако не иска да изпадне. Към момент, ако остане на тази позиция и след края на сезона, тимът от Драгалевци ще играе във Втора лига през следващия сезон.

Спартак от своя стана е само с една позиция по-нагоре в класирането. “Соколите” са 13-ти с 26 пункта и съдбата им може да тръгне във всяка една посока. След поредица от загуби варненци успяха да вземат важния мач с Добруджа миналия кръг и се изравниха по точки с тях. Така, ако победи днес Септември, Спартак ще изпревари добричлии и ще се изкачи до 12-ото място. Ако загуби обаче, ще се смъкне надолу в класирането. Към момента позицията, на която “соколите” се намират, дава право на бараж срещу представител от Втора лига.

В кратката история между двата отбора Спартак има леко предимство в директните двубои със Септември. “Соколите” са побеждавали днешния си опонент пет пъти и са губили само три. Четири двубоя пък са завършвали наравно.

По-рано през сезона обаче Септември разби Спартак с 4:1 на “Коритото”, така че ще е любопитно дали “соколите” ще успеят да вземат реванш днес.

