Фенове на "соколите" си пожелаха завръщане на любимец

В дните около Възкресение Христово верни привърженици на Спартак (Варна) отправиха емоционален апел за завръщането на един от позабравените любимци в българския футбол – Ахмед Ахмедов. Желанието на феновете е голмайсторът да рестартира кариерата си отново при "соколите", където остави ярка следа. Ахмедов се утвърди като един от най-резултатните нападатели в историята на клуба, демонстрирайки впечатляваща ефективност пред гола. През сезон 2023/2024 той имаше ключов принос за промоцията на тима в елита, реализирайки 21 попадения в 33 срещи във Втора лига. През следващата кампания нападателят продължи с отличните си изяви, като само за половин сезон отбеляза 16 гола в 19 мача и оглави голмайсторската листа в еfbet Лига.

Силните му изяви му донесоха и повиквателна за националния отбор на България, като дебютира в срещите от Лига на нациите срещу Беларус и Северна Ирландия. Финансовите затруднения в клуба обаче доведоха до продажбата му през зимната пауза на японския Шимизу С-Пулс – отбор от системата на Джей Лига. Според мнозина този трансфер се оказа неуспешен ход заради трудната адаптация към далечната футболна среда. Към момента Ахмедов не попада редовно в групата на тима. До момента той има 10 изиграни срещи и 1 отбелязан гол – в турнира Купата на императора при загубата с 1:2 от Джубило Ивата.

Договорът на нападателя с японския клуб е до 31 декември 2027 година, но любовта на феновете във Варна остава непроменена. В социалните мрежи привърженици написаха: "Момчето от Планиница, което написа история… Ние те обичаме и те чакаме! Завинаги един от нас!".



Пламен Трендафилов