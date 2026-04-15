Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) потегли за София без двама от основните си играчи

Спартак (Варна) потегли за София без двама от основните си играчи

  • 15 апр 2026 | 14:53
  • 786
  • 1

Отборът на Спартак (Варна) потегля към столицата за възловия двубой срещу Септември без двама основни играчи. Срещата на стадион „Драгалевци“ ще бъде пропусната от офанзивния полузащитник Дамян Йорданов и десния бранител Деян Лозев, които изтърпяват наказание.

Техните места ще бъдат заети от Цветослав Маринов, който е изявен дефанзивен полузащитник, а отдясно ще действа Мартин Георгиев. В предни позиции „соколите“ ще разчитат на триото Шанде – Чунчуков – Стояновски.

Срещата се очаква с голям интерес, тъй като победа за един от двата отбора ще гарантира по-предно място и по-голямо самочувствие преди решаващите плейофи за оставане в елитната ни група.

В кратката история на съперничеството между двата тима варненци имат лек превес над столичани – пет победи срещу три загуби. В други четири двубоя не е излъчен победител.

Двубоят между Септември и Спартак е в четвъртък от 17:00 часа на стадион „Драгалевци“.

Следвай ни:

