Спартак (Варна) потегли за София без двама от основните си играчи

Отборът на Спартак (Варна) потегля към столицата за възловия двубой срещу Септември без двама основни играчи. Срещата на стадион „Драгалевци“ ще бъде пропусната от офанзивния полузащитник Дамян Йорданов и десния бранител Деян Лозев, които изтърпяват наказание.
Фенове на "соколите" си пожелаха завръщане на любимец
Техните места ще бъдат заети от Цветослав Маринов, който е изявен дефанзивен полузащитник, а отдясно ще действа Мартин Георгиев. В предни позиции „соколите“ ще разчитат на триото Шанде – Чунчуков – Стояновски.
Срещата се очаква с голям интерес, тъй като победа за един от двата отбора ще гарантира по-предно място и по-голямо самочувствие преди решаващите плейофи за оставане в елитната ни група.
В кратката история на съперничеството между двата тима варненци имат лек превес над столичани – пет победи срещу три загуби. В други четири двубоя не е излъчен победител.
Двубоят между Септември и Спартак е в четвъртък от 17:00 часа на стадион „Драгалевци“.