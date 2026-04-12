Спалети: Мачове като този са изключително важни

Лучано Спалети коментира победата на водения от него Ювентус с 1:0 срещу Аталанта в срещата от 32-рия кръг на италианската Серия А. Успехът изкачи поне ча 24 часа във временното класиране “бианконерите” преди мача тази вечер между Интер и Комо.

“Първият половин час беше наистина труден за нас; постоянно закъснявахме, имахме лоши атакуващи начала и комбинираната ни игра не работеше. Нещата се подобриха през второто полувреме играехме равностойно. Мачове като този са изключително важни, но за съжаление не бяхме в най-добрата си форма за този. Йълдъз и Консейсао не бяха в топ форма, но въпреки това започнаха, защото е трудно да се изключат такива играчи. Те се представиха малко под нивото си. Тюрам също имаше някои проблеми. В началото натискахме твърде силно през Холм, принуждавайки Консейсао да се движи по-централно и да не може да играе един на един.

Мачът за Купата на Италия ни струваше скъпо, но се адаптирахме добре към играта днес. Слабостта ни е, че не можем да натиснем защитната си линия. Аталанта са добри в промяната на посоката на атаките си, принуждавайки те да се спускаш по-дълбоко. В съвременния футбол има тенденция да се играе човек срещу човек и когато възприемеш този модел, е достатъчно само едно подхлъзване и цялата структура се срива. Можехме да нанесем още повече щети на опонентите си през второто полувреме, но не се получи – отчасти защото беше трудна седмица за някои от нашите играчи”, каза Спалети.