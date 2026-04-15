България WU19 загуби от Израел в последната си квалификация

В последния си мач от втория кръг на Европейските квалификации за девойки до 19 години националният отбор на България загуби с 2:5 от Израел. Срещата се проведе в Малта, а тимът воден от Ангел Славов не успя да затвърди отличното си представяне от предишните двубои.

Отборът на Израел откри резултата в 21-ата минута, но България отговори бързо и в 24-ата минута Катерина Равначка изравни за 1:1. След почивката израелският тим наложи превес и реализира още четири попадения, с което резултатът стана 5:1.

В добавеното време Мирела Петрова отбеляза втория гол за България и оформи крайното 5:2.