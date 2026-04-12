Девойките на България смачкаха Малта в квалификация

  • 12 апр 2026 | 20:30
Девойките на България смачкаха Малта в квалификация

Националният отбор на България за девойки до 19 години продължи отличното си представяне във втория кръг на европейските квалификации. Селекцията на Ангел Славов записа втора поредна категорична победа, след като разгроми домакина Малта с 6:0.

Срещата започна по перфектен начин за българския тим, който поведе още в 12-ата минута чрез Мариела Петрова. До почивката „лъвиците“ затвърдиха превъзходството си с второ попадение – Катерина-Мария Равначка се разписа за 2:0.

След паузата България продължи да доминира изцяло на терена. В 53-ата минута Равначка реализира от дузпа за класическото 3:0, а малко по-късно Моника Балиова покачи на 4:0. Мариела Петрова отбеляза втория си гол в мача за 5:0, а крайното 6:0 оформи Гергана Халянова в заключителните минути.

България WU19 демонстрира резултатна игра, стабилност в защита и увереност, които я нареждат сред водещите отбори в групата след първите два кръга.

Състав на България WU19: 1. Огняна Бургоджиева (В), 2. Елена Каменова (К), 3. Йорданка Парнарова, 7. Моника Балиова, 9. Мариела Петрова, 10. Рая Бонева, 11. Катерина-Мария Равначка, 13. Теодора Митова, 14. Андреа Бояджиева, 19. Далия Виденова, 20. Христина Милчева

