Трима от най-ярките таланти в снукъра се класираха за "Крусибъл"

Трима от най-ярките млади таланти в снукъра – Антони Ковалски, Стан Мууди и Лиам Пулън – се класираха за "Крусибъл" за първи път след впечатляващи победи в последния квалификационен кръг на Световното първенство.

Тримата се отправят към „Театъра на мечтите“ в Шефийлд за телевизионната фаза на турнира, която започва в събота.

Ковалски беше в сълзи, след като премина през най-големия мач в живота си, побеждавайки Джейми Джоунс с 10-8. От изоставане 5-6, 22-годишният състезател спечели четири поредни фрейма с най-висок брейк от 84, след което Джоунс се върна до 9-8, но Ковалски затвори мача с серия от 62 точки и стана първият полски играч, достигнал до Крусибъл. Резултатът му гарантира и място в тура, докато при загуба щеше да изпадне – вместо него професионалния си статут губи Алан Тейлър.

„Най-доброто обяснение колко означава това за мен е, че обикновено никога не плача!“ каза Ковалски, който спечели три квалификационни мача. „Това е единственият път, когато ще мисля повече за запазването на тур-картата си, отколкото за играта в Крусибъл. Емоциите са толкова много. За чуждестранен играч като мен това е нещо специално. Родителите ми и приятелката ми също ще дойдат в Крусибъл, така че ще бъде невероятно – нямам търпение.

Това беше първият път в живота ми, когато напълно се предадох в мач. В края на първата сесия и началото на втората бях изгубен – не можех да удрям правo. Спрях да мисля, изключих мозъка си и това проработи. Започнах да играя по-бързо и по-динамично и техниката ми се върна. Дълбоко в себе си знаех, че мога да спечеля. Мога да си представя колко хора в Полша ще ме гледат. Ще сбъдна една от най-големите си мечти.“

Когато е във Великобритания, Ковалски тренира с Крис Уейклин и добави: „Иска ми се всеки да има приятел като Крис. Той ми помогна изключително много, без да иска нищо в замяна. Благодарение на него съм по-добър играч. Надявам се да не го изтегля срещу себе си.“

Муди, дълго сочен като бъдеща звезда, ще стане първият британски тийнейджър, който ще играе в Крусибъл след Джъд Тръмп през 2007 г. 19-годишният играч от Халифакс направи страхотен сенчъри брейк в последния фрейм, за да победи Джиан Джун с 10-9. От 5-6 назад, световният №44 Муди реализира серии от 71, 70, 113 и 127, за да поведе с 9-8, след което пропусна шансове да затвори мача в 18-ия фрейм, но се реваншира със страхотен брейк от 104 в решителния.

Победата му е още по-впечатляваща, като се има предвид, че предната вечер е бил в болница с тонзилит, но се е изписал по собствено желание и е играл въпреки неразположението, за да си осигури място на най-голямата сцена.

„Лекарите ми казаха: "Знаем, че ще откажеш, но искаме да останеш." Аз казах не – имам мач за игра. И се радвам, че го направих. Дадоха ми антибиотици и други лекарства. Няма да се връщам там – не ми харесва!“ каза Муди. „Към края на мача никога не съм усещал такова напрежение. Толкова съм щастлив. Това е мечта за мен откакто започнах да играя.“

20-годишният Пулън от Йорк постигна победа с 10-8 срещу Нопон Сенкам с най-добри брейкове от 131 и 105.

„Когато видях, че Стан победи, си казах, че не трябва да губя – ще разочаровам всички!“ каза Пулън, който загуби от Муди във финала на Световното за младежи през 2023 г. „Много съм горд. Благодарен съм на всички, които са ми помогнали по пътя. Когато резултатът стана от 8-5 на 8-8, не се чувствах добре, но издържах.“

В сблъсък между двама играчи с общо 63 години професионален опит, бившият шампион на UK Championship и "Мастърс" Матю Стивънс победи шампиона от Крусибъл през 2015 г. Стюърт Бингам с 10-7, с най-добър брейк от 86.

Иранецът Хюсеин Вафей си осигури пето поредно участие в Крусибъл с победа 10-4 над Гао Янг. От 1-4 назад, Вафей спечели девет поредни фрейма с най-добри серии от 60, 53, 60, 70, 57 и 86.

„Боря се за семейството си и давам най-доброто от себе си,“ каза Вафей. „Крусибъл е фантастично място и всички обичаме да играем там. Нямам търпение да се срещна с феновете.“

Джоу Юлонг и Панг Дзюнсю ще бъдат сред поне седем китайски играчи в Крусибъл, заедно с петима от поставените в топ 16. Джоу победи Майкъл Холт с 10-4 с най-добър брейк от 109, докато Панг надви Джаксън Пейдж с 10-8 с серии от 104, 107 и 105.

Дейвид Гилбърт, полуфиналист през 2019 и 2024 г., победи Аарон Хил на този етап за втора поредна година, този път с 10-6, с най-добри брейкове от 141 и 126.

„Judgement Day“ продължава в сряда с още осем мача.