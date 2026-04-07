Поляк стана най-младият победител в мач от Световното по снукър

Полската сензация Михал Шубарчик стана най-младият играч в историята, спечелил мач на Световното първенство по снукър, след като победи бившата световна шампионка при жените Оние Нг с 10-7 в квалификациите в Шефилд.

На възраст от 15 години, 2 месеца и 25 дни той подобри предишния рекорд на уелсеца Лиъм Дейвис от Световното първенство през 2022 г. Шубарчик вече беше и най-младият професионален снукър играч в историята, след като започна сезона едва на 14 години.

Следващото предизвикателство за тийнейджъра е двубой със Сандерсън Лам, като той няма търпение да се върне на масата след историческото си постижение.

„Чувствам се много горд и развълнуван за следващите мачове. Може би тази или следващата година мога да стана най-младият играч в „Крусибъл“,“ каза Шубарчик. „За мен класирането за „Крусибъл“ е първата от много цели в професионалния снукър.

Наслаждавам се на напрежението и очакванията. Това не ми влияе негативно – напротив, харесва ми. Мечтая да играя на Световното първенство вече около шест години!“

Бай Юлу победи Даниел Уомърсли с 10-7 и стана първата жена, спечелила мач на Световното първенство от девет години насам. Тя повтори постижението на Риан Евънс, която през 2017 г. победи Робин Хъл.

Световната шампионка при жените Бай направи най-високия брейк в мача – 101 точки – и продължава напред, където ще се изправи срещу бившия победител в Shoot Out Майкъл Холт.

Бай заяви: „В предишните години винаги губех в първия кръг тук и днес исках да променя това. Направих някои корекции и започнах да играя все по-добре. Форматът е дълъг, така че в края се уморих малко, но съм доволна от нагласата си и останах спокойна.

Ако спечеля още два кръга, тогава ще се почувствам още по-горда. Гледах победата на Риан Евънс през 2017 г., така че знаех, че ще съм първата оттогава. Но за мен формата е по-важна. Надявам се да продължа и да спечеля още мачове.“

Гао Ян нанесе съкрушително поражение на Джими Уайт, побеждавайки го с 10-9 и с това сложи край на надеждите на Вихрушката за първо участие в „Крусибъл“ от 2006 г. насам.

При резултат 9-9 всичко се реши на цветните топки. Уайт се нуждаеше от снукър на зелената и успя да го постигне. Шесткратният финалист на световното първенство обаче пропусна два кафяви удара, които можеха да му донесат победата. Вторият пропуск остави топката над джоба и позволи на бившия световен шампион на WSF Гао да затвори мача. Следващият му съперник е Марк Дейвис.