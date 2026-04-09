Снукър академия преобрази живота на уелсец

Уелсецът Джейми Кларк постигна убедителна победа с 10:5 над Хейдън Пинхи в квалификациите за Световното първенство по снукър, след като отсъстваше една година от професионалния тур, през която създаде собствена снукър академия.

Победата на Кларк означава, че неговият съперник Пинхи изпада от тура. Това е съдба, която самият 31-годишен Кларк преживя на миналогодишното издание. През изминалите 12 месеца той се състезаваше в аматьорската Q Tour верига и след като оглави ранглистата, си върна професионалния статут.

По време на отсъствието си Кларк разви собствен бизнес – Jamie Clarke Snooker Academy, базирана в Ланели. Той споделя, че любовта му към играта се е възродила, откакто е станал собственик на бизнес, и че в момента играе най-добрия снукър в живота си.

Това се видя ясно и днес в представянето на двукратния участник в „Крусибъл“. То включваше и най-добрия му брейк в кариерата – 138 точки. Следващият му съперник е белгиецът Бен Мертенс.

„Честно казано, просто имах нужда от малка почивка за година и чувствам, че това ми се отрази изключително добре”, каза Кларк. “Получих яснота и съм готов да се конкурирам с най-добрите.

Това не е голям клуб или бар. Това е малка общност с две маси. Имам 50-60 членове, които играят редовно там. Честно казано, това ми даде нова енергия. Да виждам хора да играят за удоволствие, а не като професия, каквато е моята през последните десет години. Беше хубаво да съм далеч от напрежението и да не пътувам повече от километър от дома си.

Това е чудесно малко място. То ми даде мотивация. На 31 съм в най-добрите си години. Годината беше като влакче на ужасите. Играя най-добрия снукър в живота си и се чувствам готов.

Имам и детски клуб. Опитвам се да включа училищата. Да виждам общността и децата как се развиват. Има няколко млади момчета, които наистина се наслаждават на играта. Техният ентусиазъм ми дава допълнителен стимул да играя.“

17-годишният китаец Лан Юхао показа сензационна игра и победи Чатчапонг Наса с 10:5.

Лан реализира десет серии над 50 точки, включително три сенчъри брейка, за да си осигури мач от втория кръг срещу бившия победител в European Masters и негов сънародник Фан Джъни.

В последния фрейм Лан дори започна опит за максимален брейк от 147 точки. Той обаче пропусна 15-ата червена топка и серията му приключи на 112.

Следобедната сесия постави началото на втория кръг. Майкъл Холт направи силно представяне и поведе със 7:2 срещу Бай Юлу. Междувременно 15-годишният поляк Михал Шубарчик излезе напред с 5:3 срещу Сандерсън Лам. Тези и още няколко мача ще бъдат доиграни днес от 16:30 часа.