Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
1-юни-2026 18.30 EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
1-юни-2026 20.15 Зелен Свят - Амиго Северозапад (минифутбол)
1-юни-2026 21.15 АФК Дианабад - Войводите (минифутбол)
2-юни-2026 16.00 Лига България (минифутбол)
2-юни-2026 18.30 EMF EURO 2026: Унгария - България (минифутбол)
2-юни-2026 19.30 EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
2-юни-2026 20.15 ФК Вила Марк - ФК Саяна (минифутбол)
2-юни-2026 21.15 Галактик-Керелски - Младежите (минифутбол)
3-юни-2026 09.00 Лига България (минифутбол)
3-юни-2026 20.15 EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
4-юни-2026 09.00 Лига България (минифутбол)
4-юни-2026 19.45 EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
4-юни-2026 20.15 Полигран - ФК Саяна (минифутбол)
4-юни-2026 21.15 Войводите - ФК Класиците (минифутбол)
4-юни-2026 18.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)
5-юни-2026 18.00 България – Гибралтар (футбол жени)
5-юни-2026 09.00 Лига България (минифутбол)
6-юни-2026 10.00 Лига България (минифутбол)
6-юни-2026 16.00 НСА (София) – Локомотив (Стара Загора) (футбол
жени)