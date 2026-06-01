Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

  • 1 юни 2026 | 18:13
Футбол, минифутбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

1-юни-2026   18.30   EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
1-юни-2026   20.15   Зелен Свят - Амиго Северозапад (минифутбол)
1-юни-2026   21.15   АФК Дианабад - Войводите (минифутбол)
2-юни-2026   16.00   Лига България (минифутбол)
2-юни-2026   18.30   EMF EURO 2026: Унгария - България (минифутбол)
2-юни-2026   19.30   EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
2-юни-2026   20.15   ФК Вила Марк - ФК Саяна (минифутбол)
2-юни-2026   21.15   Галактик-Керелски - Младежите (минифутбол)
3-юни-2026   09.00   Лига България (минифутбол)
3-юни-2026   20.15   EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
4-юни-2026   09.00   Лига България (минифутбол)
4-юни-2026   19.45   EMF EURO 2026 SLOVAKIA (минифутбол)
4-юни-2026   20.15   Полигран - ФК Саяна (минифутбол)
4-юни-2026   21.15   Войводите - ФК Класиците (минифутбол)
4-юни-2026   18.00   Лятна Winbet Snooker League (снукър)
5-юни-2026   18.00   България – Гибралтар (футбол жени)
5-юни-2026   09.00   Лига България (минифутбол)
6-юни-2026   10.00   Лига България (минифутбол)
6-юни-2026   16.00   НСА (София) – Локомотив (Стара Загора) (футбол жени)
жени)

