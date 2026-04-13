Кой колко пари ще спечели на Световното по снукър

Световно първенство по снукър е най-важното събитие в календара на спорта и остава и най-доходоносното. Турнирът, считан за „короната“ на снукъра, е и най-дългият – продължава почти месец, ако се включат всички негови фази.

Изданието за 2026 г. включва:

квалификации в English Institute of Sport (6–15 април)

основна схема в театър “Крусибъл” (18 април – 4 май)

И двете части се провеждат в Шефилд.

Награден фонд

Общият награден фонд е £2,395,000, което го прави малко по-богат от Saudi Arabia Masters.

Шампион: £500,000

Финалист: £200,000

Полуфиналисти: £100,000 (всеки)

Четвъртфиналисти: £50,000

Осминафиналисти: £30,000

1/32 финал (Crucible): £20,000

Последен квалификационен кръг: £15,000

Предишни квалификационни кръгове: £10,000 / £5,000

Всички 32-ма играчи в основната схема получават минимум £20,000.

Ако поставен играч загуби първия си мач на “Крусибъл”, той взима парите, но те не се броят за световната ранглиста.

Ранглиста и възможни промени

Световната ранглиста се базира на спечелените наградни пари. Играчът шампион ще добави £500,000 към своя двугодишен актив. Теоретично Нийл Робъртсън и Джао Синтонг могат да изпреварят Джъд Тръмп и да станат №1 в света.

Награда за най-висок брейк

£15,000 за най-висок брейк в турнира

Важи за квалификации + основна схема

При равенство – сумата се дели

Бонуси за максимален брейк (147)

В квалификациите:

£10,000 за 147

При повече от един – делят се

В “Крусибъл”:

£40,000 за 147

При повече от един – делят се

Специален сезонен бонус

Световният тур организира допълнителна награда:

👉 £441,000 общ фонд

👉 3 награди по £147,000

Условие: играч трябва да направи 2 максимални брейка в следните турнири:

Мастърс на Саудитска Арабия

Шампионат на Обединеното кралство

“Мастърс”

Световно първенство

Исторически моменти:

Джаксън Пейдж направи два 147 брейка в един мач → £147,000

Рони О'Съливан направи два максимума в една сесия → също £147,000

Кои са близо до бонуса?

В момента с по един максимум са:

Тепчая Ун-Ну

Лиъм Пулен

Чанг Биню

Още един 147 на “Крусибъл” може да им донесе над £200,000 общо (с всички бонуси). Парите от бонуси за брейкове не се броят за световната ранглиста.