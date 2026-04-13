Кой колко пари ще спечели на Световното по снукър

Световно първенство по снукър е най-важното събитие в календара на спорта и остава и най-доходоносното. Турнирът, считан за „короната“ на снукъра, е и най-дългият – продължава почти месец, ако се включат всички негови фази.
Изданието за 2026 г. включва:
квалификации в English Institute of Sport (6–15 април)
основна схема в театър “Крусибъл” (18 април – 4 май)
И двете части се провеждат в Шефилд.
Награден фонд
Общият награден фонд е £2,395,000, което го прави малко по-богат от Saudi Arabia Masters.
Шампион: £500,000
Финалист: £200,000
Полуфиналисти: £100,000 (всеки)
Четвъртфиналисти: £50,000
Осминафиналисти: £30,000
1/32 финал (Crucible): £20,000
Последен квалификационен кръг: £15,000
Предишни квалификационни кръгове: £10,000 / £5,000
Всички 32-ма играчи в основната схема получават минимум £20,000.
Ако поставен играч загуби първия си мач на “Крусибъл”, той взима парите, но те не се броят за световната ранглиста.
Ранглиста и възможни промени
Световната ранглиста се базира на спечелените наградни пари. Играчът шампион ще добави £500,000 към своя двугодишен актив. Теоретично Нийл Робъртсън и Джао Синтонг могат да изпреварят Джъд Тръмп и да станат №1 в света.
Награда за най-висок брейк
£15,000 за най-висок брейк в турнира
Важи за квалификации + основна схема
При равенство – сумата се дели
Бонуси за максимален брейк (147)
В квалификациите:
£10,000 за 147
При повече от един – делят се
В “Крусибъл”:
£40,000 за 147
При повече от един – делят се
Специален сезонен бонус
Световният тур организира допълнителна награда:
👉 £441,000 общ фонд
👉 3 награди по £147,000
Условие: играч трябва да направи 2 максимални брейка в следните турнири:
Мастърс на Саудитска Арабия
Шампионат на Обединеното кралство
“Мастърс”
Световно първенство
Исторически моменти:
Джаксън Пейдж направи два 147 брейка в един мач → £147,000
Рони О'Съливан направи два максимума в една сесия → също £147,000
Кои са близо до бонуса?
В момента с по един максимум са:
Тепчая Ун-Ну
Лиъм Пулен
Чанг Биню
Още един 147 на “Крусибъл” може да им донесе над £200,000 общо (с всички бонуси). Парите от бонуси за брейкове не се броят за световната ранглиста.