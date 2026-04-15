Разколебаният Арсенал трябва да довърши започнатото срещу Спортинг (Лисабон)

Арсенал и Спортинг (Лисабон) ще се изправят един срещу друг в реванша от Шампионската лига днес, като "артилеристите" имат преднина от 1:0 след късния победен гол в Португалия миналата седмица. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Срещата ще бъде ръководена от френския съдия Франсоа Летексие, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък. Победителят от двойката ще срещне на полуфиналите Атлетико Мадрид, който успя да отстрани Барселона.

Арсенал досега демонстрира впечатляващо представяне в турнира на богатите, като има цели 10 победи и само един равен мач срещу Байер (Леверкузен). Историята също е на тяхна страна в това начинание, тъй като "топчиите" са продължили напред в 17 от 18-те си европейски мача, след като са спечелили първия мач като гост. Напоследък обаче тимът на Микел Артета показва колебания, като през уикенда загуби у дома срещу Борнемут в Премиър лийг и всъщност има три загуби в последните четири двубоя във всички турнири. Спортинг пък е в добра форма и има четири победи в последните си пет срещи в различните надпревари. В Португалия тимът изостава на пет точки от лидера Порто.

Микел Артета има немалко проблеми, като вчера за Арсенал не тренираха Деклан Райс, Юриен Тимбер, Букайо Сака, Мартин Йодегор и Рикардо Калафиори, както и разбира се Микел Мерино, който бе опериран през февруари и почти сигурно е аут до края на сезона. Все още не е ясно кой от горепосочените ще бъде на линия за сблъсъка със Спортинг. Португалците със сигурност ще са без контузения Луис Гилерме.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages