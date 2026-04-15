Манол Георгиев: Пропуснахме да бием

0:0 приключиха ОФК Хасково и гостуващия му Асеновец (Асеновград). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на Асеновец коментира пред клубния сайт.

Без голове в Хасково

„Изиграхме доста приличен двубой. Можем да съжаляваме, че не спечелихме, основно заради пропуснатите две чисти голови положения през второто полувреме. През първата част домакините имаха териториално предимство, но през второто полувреме пропуснахме въпросните две ситуации. Разбира се, че една точка е повече от нищо, но на нас продължават да ни трябват повече точки в битката за оцеляване. Момчетата направиха доста добър мач срещу опитен противник, който игра в титулярния си състав“.