Манол Георгиев: Да печелим точки

Асеновец (Асеновград) ще гостува утре на ОФК Хасково. Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът е сред най-добре представящите се през пролетта. Изигра силни мачове с фаворитите на първото място. Не съм изненадан, защото имат опитни футболисти, които могат да спечелят всеки двубой. Сериозно препятствие за нас. Трябва обаче да намерим сили да го преодолеем, за да съхраним шансовете си за спасение от изпадане. Нуждаем се от точки и трябва да печелим такива. За това отиваме в Хасково“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на асеновградчани.