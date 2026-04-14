Йос Верстапен пак покани Макс да кара рали

Бащата на Макс Верстапен – Йос, отново отправи покана към 4-кратния световен шампион да се пробва в ралитата, въпреки че Макс на няколко пъти вече обяснява, че няма желание и тези състезания му се виждат твърде опасни.

Йос е действащият рали шампион на Белгия и през миналата година дебютира в Европейския рали шампионат, и през този сезон продължава с рали битките, като завърши втори в първия кръг на белгийския рали шампионат.

✱ Jos Verstappen, Škoda Fabia RS Rally2 — full commitment over a punishing compression. A textbook display of control, confidence and outright pace. pic.twitter.com/DqgNW58rlw — Rallying UK (@RallyingUK) July 15, 2025

„Не, състезанията с GT3 кола на „Нюрбургринг“ са нещо хубаво и безопасно – саркастично обясни Йос пред списание Formule 1. – Макс трябва да дойде и веднъж да пробва рали, това е моята покана… И след това той ще говори по-различно за ралитата.“

Макс потвърди преди време, че е тествал рали колите на Йос – първо Ситроен С3 Rally2, след това и Шкода Фабия Rally2, но всеки път обяснява, че няма желание да се състезава в ралита, тъй като там всяка грешка може да завърши с излитане от пътя и удар в близките дървета.

„Мисля си за това, че ако допусна грешка и се ударя в някое дърво, то знам, че дървото няма да се отмести, за мен това е границата – обясни Макс в подкаста Up To Speed. – На пистата, в по-голямата част от случаите, когато катастрофираш, то се удряш в бариера, проектирана да поема такива удари и тя би трябвало да поеме енергията на удара.“

Йос потвърди, че притесненията на Макс за дърветата и другите опасности край пътя в ралитата са логични, но също така обясни, че когато си зад волана погледът към рали отсечките се променя.

„Макс винаги говори за дърветата край пътя и други такива, но от един момент нататък, ти спираш да ги виждаш – заяви бившият пилот във Формула 1. – Знаеш, че са там, отчиташ това, но не се фокусираш върху тях. Но знаеш, че са там и това е важно.“

Снимки: Gettyimages