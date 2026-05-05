Люис Хамилтън планира да смени подхода си в следващото състезание

  • 5 май 2026 | 16:39
Пилотът на Ферари Люис Хамилтън заяви, че планира да промени подхода си към управлението на болида за следващия кръг от сезона във Формула 1 след разочароващото Гран при на Маями през миналата седмица.

"Ще карам по различен начин в следващото състезание. Методите, по които се подготвяме сега, не ни помагат много. Ще видим как ще се справим в следващата надпревара. Ако не бяха повредите в началото, вероятно щяхме да се борим за челните места. Колата се представи добре в обиколките преди старта. Жалко, че всичко се разви по този начин, този резултат не отразява цялата работа, която екипът е положил. По-добре да забравим за уикенда в Маями и да продължим напред, за да видим дали можем да атакуваме по-добре в следващото състезание", коментира седемкратният първенец във Формула 1 Хамилтън, цитиран от racingnews365.

Британецът e на пето място в класирането при пилотите с актив от 51 точки след 4 изминали кръга от шампионата.

На 24 май ще се проведе Гран при на Канада в Монреал.

