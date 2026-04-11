Любо Руйков – 4-и, Самуил Иванов – 19-и в квалификацията на „Ред Бул Ринг“

4-и и 19-и завършиха в квалификацията за първия кръг на Формула 4 Централна Европа българските пилоти Любо Руйков (Cram Motorsport) и Самуил Иванов (Real Racing). Първото състезание е днес следобед, а останалите три старта – утре.

Руйков и Иванов попаднаха в първата група, като 42-ата пилоти бяха разделени в две групи с идеята да не си пречат в хода на квалификацията.

Любо Руйков остана на 0,1 секунда от първото място в дъжда на „Ред Бул Ринг“

Най-бърз в групата на българите се оказа Тео Боренщайн (Jenzer) с време 1.32,133 минути, а Руйков се нареди четвърти, на 0,744 секунди от него.

Любо завърши на 0,145 секунди от третия – Симон Рехенмахер (Cram) и на 0,3 секунди пред дъщерята на двукратния световен шампион Мика Хакинен – Ела, която остана на пето място в групата.

Иванов се класира 19-и, на 2,769 секунди от Боренщайн и на 0,253 секунди от 18-я – Алберт Писарик (Janik Motorsport).

В хода на квалификацията и двамата българи загубиха по три обиколки – времената им бяха заличени заради неспазване ограниченията на трасето, иначе можеше да са по-напред в класирането.