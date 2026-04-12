Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

  • 12 апр 2026 | 18:19
  • 354
  • 0
Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

Инцидент, при който друг пилот удари отзад Самуил Иванов и спука задната му дясна гума, лиши българският пилот от шанс да кара на финала в първия кръг на Формула 4 Централна Европа на „Ред Бул Ринг“ днес.

След инцидента Самуил изпусна спирането за първия завой в последната обиколка и беше класиран 24-и в третото квалификационно състезание – решаващото за участие във финала, като организаторите използваха тази схема заради многото пилоти, събрали се този уикенд – 42.

„Доволни сме от представянето на Самуил, който показа, че има скорост, но нямаше късмет – коментира за Sportal.bg Петър Гьошев от Моторспорт Академия. – В хода на уикенда Самуил започна да натиска колата, да вдига темпото, това се вижда отстрани, усеща го и той. Направи няколко хубави атаки, но има нужда от още опит, за да защитава спечелените позиции.

„Имаме темпо да се борим в средата на колоната, което за начало е добре, това беше една от целите ни този уикенд. Съжаляваме, че нашият пилот не стигна до финала, но просто нямаше късмет.

„Веднага след края на първия кръг започваме да планираме следващите тестове и състезания, Самуил наваксва бързо, но няма избор, тъй като няма време. Мисля, че той беше този уикенд пилотът с най-малко опит на пистата, но това не си личеше.“

Следвай ни:

