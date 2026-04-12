Съперник лиши Самуил Иванов от шанс за финала

Инцидент, при който друг пилот удари отзад Самуил Иванов и спука задната му дясна гума, лиши българският пилот от шанс да кара на финала в първия кръг на Формула 4 Централна Европа на „Ред Бул Ринг“ днес.

След инцидента Самуил изпусна спирането за първия завой в последната обиколка и беше класиран 24-и в третото квалификационно състезание – решаващото за участие във финала, като организаторите използваха тази схема заради многото пилоти, събрали се този уикенд – 42.

Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала

„Доволни сме от представянето на Самуил, който показа, че има скорост, но нямаше късмет – коментира за Sportal.bg Петър Гьошев от Моторспорт Академия. – В хода на уикенда Самуил започна да натиска колата, да вдига темпото, това се вижда отстрани, усеща го и той. Направи няколко хубави атаки, но има нужда от още опит, за да защитава спечелените позиции.

„Имаме темпо да се борим в средата на колоната, което за начало е добре, това беше една от целите ни този уикенд. Съжаляваме, че нашият пилот не стигна до финала, но просто нямаше късмет.

Целта пред Самуил Иванов е място във финалното състезание

„Веднага след края на първия кръг започваме да планираме следващите тестове и състезания, Самуил наваксва бързо, но няма избор, тъй като няма време. Мисля, че той беше този уикенд пилотът с най-малко опит на пистата, но това не си личеше.“