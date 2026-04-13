Сектор "Г" с впечатляваща хореография за легендарния Димитър Пенев

Сектор "Г" почете подобаващо легендарния Димитър Пенев, който на 3 януари си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Ликът на Пената изгря в северната трибуна на Националния стадион по време на дербито между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на efbet Лига.

Под сектора пък беше опънат транспарант, на който бяха изобразени всички трофеи, спечелени с "армейския" тим като треньор и футболист, а към всичко това имаше и един цитат на Стратега, който гласи "Всеки мач тук е финал".

